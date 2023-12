Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau, una dintre cele mai bine platite soliste din muzica de petrecere, s-a bucurat de fonduri de ajutor primite de la stat in baza unor raportari mincinoase. S-a intamplat in perioada restricțiilor sanitare. Cantareața (31 de ani), care are o bunastare admirata in branșa artistica și schimba…

- In acesta seara va avea loc finala ”Vocea Romaniei” 2023. Show-ul de televiziune muzical ce inregistreaza an de an audiențe record, a ajuns la un nou final de sezon, cel de-al 11-lea. Tot peste cateva ore vom afla și la cine ajunge trofeul și marele premiu de 100.000 de euro! Alexandra Capitanescu (din…

- Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscala de aproape 14,5 milioane de euro a inceput azi la Barcelona. Procurorii cer o pedeapsa de peste opt ani de inchisoare, potrivit The Guardian . Artista columbiana, de 46 de ani, a fost citata la ora 9.00 GMT la un tribunal din metropola catalana. Ea a…

- Un barbat din Cluj a fost arestat pentru crima. Acesta intrase sa fure dintr-o locuința din judetul Mures, iar dupa ce a fost surprins de proprietara, a ucis-o și a dat foc casei. Politistii si procurorii din Mures anunta, marti, arestarea preventiva a unui barbat de 46 de ani din judetul Cluj-Napoca,…

- Situație bizara la Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala a județului Salaj, de unde artista Vladuța Lupau a incasat ajutoare ilegale, pe perioada pandemiei Covid-19: intrebați care a fost valoarea prejudiciului, respectiv modul de operare, funcționarii publici au susținut, voalat, ca nu e treaba…

- Cei doi oameni de afaceri, un barbat si o femeie, sunt suspectati ca, in perioada 2011-2015, au controlat doua societati comerciale cu obiect de activitate „investigatie si protectie a bunurilor persoanelor” si au depus declaratii false pentru a nu plati taxe. In plus, femeia a controlat si activitatea…

- Vladuța Lupau a devenit in ultimii ani una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara. Puține lucruri se știu insa, despre soțul ei, alaturi de care apare rar in public. Adi Rus a fost portar la CFR Cluj, insa a renunțat definitiv la fotbal.Adi Rus, fostul portar al celor de la CFR Cluj are…