- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat miercuri, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 49 de persoane, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals in declaratii. “In…

- Vladuța Lupau a scapat de urmarirea penala in dosarul rușinos in care solista a solicitat și primit o indemnizație de la Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala a județului Salaj. Solista de muzica de petrecere, cunoscuta pentru modul in care iși epateaza situația financiara buna, a incasat de la…

- Iata tot ce trebuie sa știi despre concediul și indemnizația pentru creșterea copilului in anul 2024. Potrivit legislației in vigoare, acordarea indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului e OUG a Guvernului nr.111/2010, care a suferit modificari și completari succesive. Mai mult de 160.000…

- Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024. Termenul de depunere a cererilor și documente necesare Cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024 se depun pana la 15 decembrie. Anunțul a fost facut de Agentia de Plati…