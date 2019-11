Stiri pe aceeasi tema

- Vladuta Lupau si Adrian Rus, portarul echipei CFR Cluj, si-au unit destinele marti, 12 noiembrie, intr-un cadru de poveste. Departe de ochii lumii, intr-o padure, cei doi si-au jurat iubire pana la sfarsitul vietii. Urmeaza petrecerea!

- Vladuța Lupau și portarul echipei CFR Cluj, Adrian Rus s-au casatorit marți, pe data de 12 noiembrie, intr-un cadru departe de ochii lumii. Nași au fost cantareața Olguța Berbec și soțul ei. Dupa cateva ore de la eveniment, frumoasa artista a explicat de ce a ales sa faca marele pas intr-un eveniment…

- Inspectoratul General de Poliție a emis o alerta de rapire copil. Din primele date, Puica Daria Maria, din comuna Vultureni, Cluj, a fost rapita. Poliția are deja un suspect și a transmis presei fotografia. Daca il vedeți, sunați la 112. Fetița se numește Daria Maria Puica și are 13 ani. La data dispariției…

- Doi barbați au murit, iar alte doua persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, sambata, in urma unui accident care produs in localitatea Balțați, județul Iași, de un șofer baut, care a facut o depașire periculoasa.Doi barbați, unul de 50 și altul de 55 de ani au murit, iar un copil…