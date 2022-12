Stiri pe aceeasi tema

- ”Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate noua, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunta joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.”Liderii nostri vor aborda aceste probleme in spiritului…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- „Impreuna cu președintele Xi Jinping, facem apel la respectarea integritații teritoriale și a suveranitații Ucrainei. Consecințele acestui conflict depașesc granițele europene: le vom depași printr-o stransa coordonare intre Franța și China”, a spus Emmaneul Macron.„Lumea trebuie sa-și uneasca forțele…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…

- UPDATE 04:00Putin sustine ca Europa este de vina pentru criza sa energetica din cauza politicilor sale anti-rusesti. Plafonarea preturilor va inrautati situatia deoarece statele UE se zbat sa gaseasca modalitati prin care sa limiteze costurile.UPDATE 03:00Statele Unite si aliatii sai occidentali inca…

- Razboiul din Ucraina a scos in evidența importanța sateliților pentru operațiunile de pe front. Spionajul, monitorizarea, comunicațiile și precizia armelor depind in mare masura de observatorii din jurul Terrei. In ciuda abordarii convenționale a armatei ruse și a tehnicii rudimentare care i-a jucat…

- Presedintele rus Vladimir Putin poate deveni ''destul periculos si nesabuit'' daca se va simti incoltit in urma evolutiei nefavorabile pentru el a razboiului din Ucraina, a declarat directorul CIA, Bill Burns, intr-un interviu acordat postului CBS, citat marti de CNN. ''Putin ''are de ce sa fie ingrijorat,…