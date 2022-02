Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat vineri relatiile de o calitate "fara precedent" dintre Rusia si China condusa de Xi Jinping, în timpul unei vizite facute în prima zi a Jocurilor Olimpice de la Beijing si în plina criza cu Occidentul, scrie AFP."În…

- Presedintele chinez Xi Jinping se va intalni, vineri, cu omologii straini la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, iar in fruntea listei se afla presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza CNN, potrivit news.ro. Summitul celor doi sefi de stat, care va avea loc in…

- Rusia si China ar trebui sa ramana ferme in respingerea interferentelor occidentale si in apararea reciproca a intereselor de securitate, au convenit miercuri presedintele rus Vladimir Putin si cel chinez Xi Jinping, intr-o convorbire purtata in sistem video, transmite Reuters. Conversatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…