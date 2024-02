Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Rusia și Ucraina continua sa se contrazica in privința avionului militar IL-76 care s-a prabușit miercuri in regiunea Belgorod. Rușii susțin ca au avertizat serviciul militar de informatii ucrainean cu 15 minute inainte ca avionul de transport rusesc sa intre in zona unde a fost doborat, afirma presedintele…

- Persoanele care raspandesc „informații false in mod deliberat” despre forțele armate ale Rusiei ar putea sa ramana fara proprietați și sa le fie confiscați banii, potrivit unui proiect de lege pregatit de parlamentari. Masura se va aplica și celor gasiți vinovați de „alte forme de tradare”, a declarat…

- Vladimir Putin a mers in Orientul Indepartat pentru un nou așa-zis turneu electoral și a facut afirmații absurde, menite sa-i mobilizeze sprijinul inainte de alegerile trucate din acest an. Dictatorul rus a afirmat ca economia Rusiei este „prima din Europa” dupa ce „a depașit-o pe cea a Germaniei” și…

- Rusia intenționeaza sa produca peste 32.000 de drone in fiecare an pana in 2030 și ca producatorii interni sa reprezinte 70% din piața, a afirmat sambata, 6 ianuarie, prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Dronele au fost utilizate pe scara…

- Armata ucraineana a anunțat luni dimineața un atac cu opt rachete lansat de Rusia asupra regiunii Kiev. Rachetele se indreaptau spre capitala, dar toate au fost doborate de forțele aeriene ucraineane. In urma atacului, cel puțin patru persoane au fost ranite de resturi care au cazut in mai multe cartiere…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat ca guvernul sau nu intenționeaza sa negocieze cu Rusia in legatura cu situația de la granița, unde Helsinki a inchis punctele de control ca raspuns la presiunea crescanda a migrației și la implicarea polițiștilor de frontiera ruși. Potrivit acestuia, Finlanda…