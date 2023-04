Stiri pe aceeasi tema

- Recentele acțiuni europene indreptate impotriva liderului de la Kremlin, cum era de așteptat, au avut ecouri și raspunsuri pe masura din partea Rusiei. Mandatul european de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin a generat noi conflicte verbale intre Occident și Moscova, iar Secretarul general al…

- Este ziua deciziilor și a intalnirilor oficiale la Moscova. Președintele rus Vladimir Putin l-a intampinat in aceasta dupa-amiaza pe liderul chinez Xi Jinping in cadrul unei ceremonii oficiale la Kremlin. Ce au discutat cei doi lideri.

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit la Casa Alba a Rusiei din Moscova și a avut o intrevedere cu premierul Mihail Mișuștin, inainte de alte discuții la Kremlin, transmite CNN. Liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin au discutat luni timp de patru ore și jumatate și se așteapta ca marți sa mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Dupa ce președintele moldovean, Maia Sandu, a anunțat ca Rusia are un plan de subminare a țarii sale, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a abrogat decretul care stipula ca Moscova va cauta modalitati de rezolvare a conflictului transnistrean in ba

- Spectacolul de tip omagial, inspirat de manifestarile care erau organizate in toate statele comuniste din Europa de Est, este organizat pe Stadionul Liujniki, din Moscova. „Nu pot spune deocamdata daca prezența la concert este in programul președintelui, va vom anunța”, a afirmat in urma cu o saptamana…

- Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, este o adevarata ținta in mișcare, generalul ucrainean fiind vizat de mai multe tentative de asasinat in ultimii ani, informeaza The Washington Post.„In 2019, o bomba a fost plasata sub mașina lui, dar a detonat mai repede. Au fost…

- Șeful CIA i-a spus lui Zelenski cu o luna inainte de razboi despre planurile rușilor de a-l ucide. In total, erau pregatite zece atentate impotriva președintelui ucrainean. Zelenski a fost informat despre posibilitatea unei invazii la scara larga a trupelor rusești, inclusiv despre pregatirea unei tentative…