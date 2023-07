Stiri pe aceeasi tema

- Cotația graului a crescut semnificativ luni, 17 iulie, dupa ce Rusia a anuntat ca nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, au informat traderii, transmite Reuters . Menționam ca acordul, incheiat in luna iulie 2022, cu medierea ONU si a Turciei, a fost prelungit de mai…

- Luni, 19 iunie, presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a calificat drept ”istorica” misiunea africana care, la sfarsitul saptamanii trecute, s-a deplasat in Ucraina , apoi in Rusia, pentru a propune o mediere in razboiul dintre cele doua tari, insa deocamdata fara a inregistra rezultate, informeaza…

- Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, a declarat vineri ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski.

- Volodimir Zelenski a solicitat catre SUA in repetate randuri arme puternice și sisteme de apararare complexe, cu ajutorul carora sa poata inregistra rezultate semnificative pe frontul de lupta. Dupa luni intregi de așteptare, marți, Statele Unite și-au anunțat disponibilitatea de a furniza Kievului…