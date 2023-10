Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Vladimir Putin spune ca Rusia face pași mari, in timp ce Kievul pierde teren pe zi ce trece. Intr-un interviu acordat lui Pavel Zarubin in programul ” Moscova, Vladimir Putin anunța ca contraofensiva ucraineana a eșuat total. Intreband de situația in zona operațiunii militare speciale, jurnalistul a reamintit declarațiile facute de Kiev, referitoare la faptul ca contarofensiva a stagnat. Contraofensiva Ucrainei, eșuata „In ceea ce privește contraofensiva, care se presupune ca stagneaza, aceasta a eșuat complet”, a raspuns Putin. Pe de alta parte,…