- Președintele american Joe Biden, a facut o vizita surpriza la Kiev, susține marți seara un discurs la Varsovia, discurs la care asista și președinta Republicii Moldova. Biden a vorbit despre razboiul lui Ucraina, punandu-l la zid pe liderul rus Vladimir Putin, iar la un moment dat a cerut aplauze pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa țina marți un discurs in care va prezenta obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei sale in Ucraina, la o zi dupa ce președintele american Joe Biden s-a plimbat pe strazile Kievului promițand ca va fi al

- Fostul premier britanic Boris Johnson povesteste intr-un documentar BBC ca presedintele rus Vladimir Putin l-a „amenintat cumva” inainte de invadarea Ucrainei, spunand:”Cu o racheta ar dura un minut”, informeaza luni AFP, preluata de Agerpres. In acest documentar in trei parti, al carui prim episod…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- In timp ce președintele Ucrainei a efectuat o deplasare de urgența in SUA pentru a obține bani și armament suplimentar și de inalta tehnologie și precizie, Vladimir Putin anunța la Moscova ca razboiul era oricum inevitabil și de aceea e bine ca s-a intamplat mai devreme și le-a spus militarilor ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin va susține miercuri un discurs important si substantial, in cursul intalnirii cu responsabilii din domeniul apararii pentru a face un bilant al campaniei militare din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Presedinte Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat ca operațiunea speciala din Ucraina va continua. Liderul de la Kremlin a mai declarat ca forțele armate ruse se vor perfecționa. Masinaria de razboi trebuie sa funcționeze aproape de perfecțiune, a spus Putin. Presedintele rus a recunoscut ca mobilizarea…

