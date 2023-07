Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aparat represiunea tot mai mare impotriva societatii civile si a vocilor critice din Rusia, estimand-o necesara ca parte a ofensivei Rusiei in Ucraina, transmite France Presse. ”Suntem in 2023, iar Federatia Rusa este implicata intr-un conflict armat cu un vecin.…

- Razboi in Ucraina - Rusia a venit cu condiții pentru a continua acordul de transport cereale din Ucraina peste Marea Neagra. In continuare, iata solicitarile Rusiei pentru a reveni in Acord , conform informațiilor aparute in presa europeana:SISTEMUL BANCAR: Rusia solicita ca bancilor și instituțiilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca a propus combatantilor din Wagner sa activeze sub comandamentul oficial al unei alte persoane, dar ca seful lor, Evgheni Prigojin, a refuzat aceasta oferta dupa rebeliunea esuata, relateaza vineri France Presse, informeaza Agerpres.Intr-un interviu publicat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 13 iulie, ca livrarile occidentale de arme catre Ucraina nu vor schimba nimic pe campul de lupta, ci doar vor agrava și mai mult conflictul, adaugand ca tancurile fabricate in strainatate sunt o "ținta prioritara" pentru forțele Moscovei, informeaza Reuters.Intr-o…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa faca o vizita in China, in vederea unor discutii la nivel inalt, a anunțat miercuri un purtator de cuvant al presedintiei ruse Pe agenda intrevederii se afla cooperarea comerciala si economica, dar si probleme la nivel global, anunta purtatorul de cuvant al…

- Presedintia ceha a atenuat vineri, 16 iunie, declaratiile sefului statului Petr Pavel cu privire la necesitatea monitorizarii rusilor care traiesc in tarile occidentale , pe care i-a comparat joi cu cetatenii de origine japoneza din SUA in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza Hotnews…

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge mai degraba la utilizarea armelor nucleare decat sa piarda teritoriul din sudul Ucrainei, provinciile ocupate sau peninsula anexata Crimeea, afirma generalul american in retragere Kevin Ryan, un comentator obișnuit al razboiului declanșat de Moscova in…