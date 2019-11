Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent in Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP. Indemnat sa se pronunte, in cadrul unui forum economic la Moscova,…

- Toti cei 110 parlamentari alesi în urma alegerilor legislative de duminica din Belarus reprezinta partide favorabile presedintelui Aleksandr Lukasenko, opozitia pierzând cele doua mandate pe care le avea pâna acum, conform rezultatelor facute publice luni, scrie Agerpres, citând…

- Vladimir Putin a vorbit in cadrul unui interviu acordat posturilor arabe inaintea primei sale vizite in Arabia Saudita despre o posibila „cursa a armelor” și despre modul in care Alianța Nord-Atlantica reprezinta o amenințare pentru Rusia. Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia are armament capabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin a raspuns in gluma miercuri la o intrebare a corespondentului NBC, Keir Simmons, daca Moscova ar putea sa intervina in campania prezidentiala din SUA in 2020, potrivit TASS si Izvestia. 'Va spun in secret: da, o vom face neaparat', a spus in gluma Putin, vorbind…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times. Președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis sambata o felicitare cu ocazia zilei de nastere fostului presedinte armean Robert Kocearian, aflat in prezent in arest preventiv la Erevan dupa ce a fost inculpat pentru complot impotriva ordinii constitutionale si luare de mita, relateaza agentia EFE,…

- Vladimir Putin ameninta, din nou, Romania. Presedintele rus a sustinut ca de la baza de la Deveselu va putea fi lansata racheta de croaziera pe care Statele Unite au testat-o zilele trecute. Rusia va trebui sa reactioneze la o asemenea amenintare, a avertizat Putin. Declaratiile au avut loc la o zi…

- Președintele american Donald Trump a catalogat drept "dezagreabile" și jignitoare la adresa SUA afirmațiile premierului danez Mette Frederiksen pe tema vanzarii Groenlandei, care a refuzat categoric ideea, lucru care a provocat amanarea vizitei liderului SUA la Copenhaga, informeaza Mediafax citand…