- ”Angajamentul tuturor tarilor noastre in formarea unei ordini mondiale multipolare drepte si democratice (…) a fost reafirmat”, a anuntat vineri Vladimir Putin, in discursul de inchidere a summitului, in care a evocat o ”determinare comuna de a lupta impotriva neocolonialismului” si unor sanctiuni ”ilegitime”.…

- Moscova si tari africane s-au angajat sa promoveze o ”ordine mondiala multipolara” si sa lupte impotriva ”neocolonialismului”, a anuntat presedintele rus Vladimir Putin la finalul unui summit Rusia-Africa, joi si vineri, la care au luat parte delegatii din 49 de tari africane si 17 sefi de stat, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 520. Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis vineri liderilor africani prezenti la summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg ca Moscova trateaza cu respect propunerea lor de pace privind Ucraina si o studiaza 'cu atentie'.

- ”Intentionam sa dezvoltam mai mult (cooperarea)” cu tarile din Africa, da asigurari liderul de la Kremlin intr-o scrisoare de primire trimisa particiopantilor si publicata miercuri pe site-ul Kremlinului. Reprezentanti ai tarilor africane continuau sa soseasca joi in fosta capitala imperiala, din Mozambic…

- Un tribunal rus a decis luni desfasurarea cu usile inchise a unui nou proces in care este inculpat opozantul incarcerat Alexei Navalnii, care a anuntat in aceeasi zi ca lanseaza o „campanie electorala" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui…

- Principalul critic al Kremlinului, politicianul incarcerat Alexei Navalnii, a anunțat luni, 19 aprilie, inceperea unei "campanii electorale" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin, informeaza CNN și Reuters. Anunțul…

- Din Piața Roșie, Vladimir Putin le-a transmis rușilor ca lumea se afla intr-un „moment de cotitura”, iar cei trimiși pe front in „operațiunea militara speciala” din Ucraina lupta pentru viitorul țarii lor. „S-a declanșat un adevarat razboi impotriva patriei noastre. Am respins terorismul internațional,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asistat marti la parada militara din Piata Rosie, cand Moscova celebreaza „Ziua victoriei” impotriva Germaniei naziste. Parada a avut loc loc in conditii de securitate sporita, dupa incidentele cu drone inclusiv asupra Kremlinului, și a durat numai 45 de minute. Piata…