Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Timișoara, pentru o inspecție de șantierul centurii de sud, care ar trebui sa fie data in circulație in aceasta vara, ministrul Transporturilor și Infrastructurii a vorbit și despre proiectul reabilitarii caii ferate Caransebeș – Arad. Lucrarile au fost incepute pe sectorul Lugoj – Timișoara,…

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au analizat stadiul proiectelor de profil din zona Moldovei. Unul dintre acestea este drumul expres Tișița – Barlad – Albița, care va marca granița dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova. Potrivit CNAIR, au fost stabilite…

- Inca de luni dimineata, muncitorii au demarat lucrari pregatitoare pentru drumul tehnologic, dinspre nodul rutier Holdea (judetul Hunedoara), catre Margina (judetul Timis). Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu au mobilizat deja mai multe utilaje de mari dimensiuni si dispozitive performante…

- VEST – E vorba despre elaborarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Caransebeș-Lugoj al drumului de mare viteza ce pornește de la Filiași, a carei licitație a fost pe rand anulata, reluata, suspendata… „Pentru proiectarea ultimului lot al drumului de mare viteza Filiași-Lugoj au fost depuse…

- In scurt timp, constructorul va intra in șantier pe tronsonul lipsa din A1, dintre Margina și Holdea, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acolo se lucreaza in acest moment la organizarea de șantier și se elibereaza terenul de copaci. La inceputul acestei saptamani, Asociația Pro Infrastructura…

- Liderii coaliției au fost astazi in „turneu” prin vestul țarii, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au susținut o conferința de presa pe șantierul centurii Timișoara Sud, alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Alaiul a fost completat de candidații propuși de coaliția PNL – PSD pentru…

- Fapte nu vorbe! Ca Moldova va avea autostrada este deja o certitudine, spune premierul Marcel Ciolacu, de pe santierul autostrazii A7, in zona localitatii Adjud, unde se afla intr-o vizita. Premierul a reiterat, de asemenea, importanta stabilitatii politice si a lucrului in echipa. ”…Nu exista niciun…

- Miron Mitrea comenteaza in termeni duri scandalul PSD - PNL din Timiș. Acesta spune ca PSD și PNL vor imparți funcțiile de la Primaria Timișoara și CJ Timiș. Asta inseamna, practic, ca PNL va merge in cursa cu Nicolae Robu, așa cum arata sondajele, iar PSD ar urma sa decida un candidat pentru CJ Timiș.…