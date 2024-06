Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta internationala privind pacea in Ucraina, organizata la cererea Kievului, s-a deschis sambata la Burgenstock, in Elvetia, in cadrul careia vor fi discutati primii pasi care sa deschida calea negocierilor de pace in razboiul declansat de Rusia in Ucraina, relateaza dpa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri in Elvetia, unde a doua zi va incepe o conferinta privind pacea in Ucraina, ce va reuni zeci de sefi de stat si de guvern. Kievul spera sa obtina de la ‘Conferinta la nivel inalt privind pacea’ un larg sprijin international in favoarea planului…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 14 iunie, ca e gata sa negocieze incetarea ostilitaților in Ucraina și a anunțat ce condiții vrea sa fie indeplinite de conducerea de la Kiev, pentru a termina razboiul, relateaza cotidianul rus Kommersant.Putin a vorbit despre negocierile cu Ucraina…

- Pacea reala este posibila doar cu Rusia, așa ca inalții oficiali ai Federației Ruse ar fi trebuit sa fie invitați la conferința de pace privind Ucraina din Elveția. Aceasta opinie a fost exprimata de Elisabeth Schneider-Schneiter, deputata a parlamentului elvețian din Partidul de Centru (Mitte). „Desigur,…

- Conferinta pe care Elvetia o organizeaza luna aceasta este doar inceputul negocierilor si va fi probabil urmata de discutii cu Rusia, a declarat vineri presedinta Confederatiei Elvetiene, Viola Amherd. "Este clar pentru noi ca nu vom incheia un acord de pace la finalul conferintei", a spus Amherd intr-un…

- Kremlinul a declarat marti ca este de inteles ca unele tari refuza sa participe la summitul pentru pace in Ucraina, gazduit la sfarsitul saptamanii viitoare de Elvetia, deoarece reuniunea nu are obiective clare si este absurd sa se desfasoare fara Rusia, relateaza Reuters si TASS, potrivit news.ro

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei susține ca toți liderii din Comunitatea Statelor Independente (CIS) au refuzat invitația președintelui Zelenski la conferința de pace pentru Ucraina. Declarația ministrului adjunct Mihail Galuzin este prezentata de agenția de presa oficiala de la Moscova, TASS.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat, astazi, pe retelele sale de socializare, ca la Burgenstock, in Elvetia, va avea loc, in 15 si 16 iunie, summitul despre asa-numita Formula a Pacii promovat de administratia sa pentru a cere retragerea trupelor ruse de pe intreg teritoriul Ucrainei.Seful…