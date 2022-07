Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile Reuters si DPA. Societatea Gazprom este actionar majoritar in acest proiect de exploatare a petrolului si gazelor naturale in extremul orient rus, detinand 50% din actiuni plus una, restul actiunilor revenind companiei Shell (27,5% din actiuni minus una) si companiilor japoneze Mitsui (12.5%) si Mitsubishi…