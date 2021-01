Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova sa analizeze posibilitatea emiterii unor certificate pentru acele persoane care au fost inoculate cu vaccinurile rusesti dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 si care doresc sa calatoreasca in strainatate, se afirma intr-un document…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care respecta corect…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…

- Moscova iși va deschide noile centre de vaccinare impotriva coronavirusului, de sambata. Primele categorii care urmeaza sa primeasca vaccinul vor fi profesorii, doctorii și asistenții sociali. Anunțul a fost facut astazi de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit Reuters . Președintele rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis sambata celorlalti sefi de stat participanti la summitul online G20 ca Rusia este pregatita sa furnizeze vaccinul sau ''Sputnik V'' si altor state care au nevoie de el pentru a combate pandemia de COVID-19, relateaza agentiile Reuters si DPA, potrivit…

- Centrul de stat de cercetare pentru virusologie si biotehnologie Vektor din Novosibirsk (Siberia) a inregistrat, miercuri, al doilea vaccin impotriva coronavirusului. Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat ca se pregatește dezvoltarea unui al treilea vaccin. Al doilea vaccin anti-Covid se numește…