Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi aprobat fara sa clipeasca lichidarea unei liste cuprinzatoare de foști și actuali angajați ai structurilor Gazprom, inclusiv Gazprombank și compania de producție a gazelor Novatek, potrivit canalului de Telegram „General SVR“, asociat cu politologul Valery Soloviev. Care este motivul pentru care liderul de la Kremlin a luat aceasta decizie, […] The post Vladimir Putin a aprobat lichidarea acestor ruși. Cine e trecut pe lista neagra de la Kremlin appeared first on IMPACT .