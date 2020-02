Vladimir Găitan a împlinit 73 de ani. Marele actor se luptă cu o boală gravă de mai mulţi ani „Voi sarbatori intr-un mediu cat se poate de restrans, cu baiatul meu, care a venit de la Londra, cu fiica mea si cu sotia, si cu o pulpa de mistret gatita de sotia mea care gateste vanatul foarte bine. Baiatul meu (Alexandru Gaitan – n.r.) a venit special de la Londra sa ma serbeze. Lui, din fericire, i-a placut cartea – este finantist la Londra, iar fiica mea (Gloria Gaitan – n.r.) este actrita. Deci, vom sarbatori intr-un mediu restrans pentru ca acum cateva luni de zile am serbat si 45 de ani de casnicie si, daca o tinem tot asa in petreceri, nu stiu unde o sa ajungem. Asadar, voi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

