Vladimir Andronachi rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile Vladimir Andronachi ramane in arest. La 16 iunie, judecatorul din cadrul Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani a admis demersul procurorului și a prelungit masura preventiva arestarea la domiciliu in privința inculpatului pentru 30 zile, pana la 18 iulie, potrivit Realitatea.md. „In cadrul ședinței din 13 iunie 2023, acuzatorul de stat a inaintat un demers privind examinarea cauzei in ședința publica, deoarece in prezenta cauza penala nu figureaza minori in calitate de inculpat, martor sau parte vatamata și probele prezentate nu reprezinta secret de stat. Mai mult ca atat, intr-o alta cauza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

