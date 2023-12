Vlad Voiculescu, la DNA: ”Nu lua decizii domnul Cîțu fără președintele României” Vlad Voiculescu a fost pus oficial sub urmarire penala. Fostul ministru al Sanatații este acuzat de abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave și de complicitate la abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave. „Am avut o discuție vie. Mai sunt inca lucruri pe care trebuie sa le ințeleg. Aștept sa vad dosarul, marți o sa il consult alaturi de avocați. Nu știu daca pot sa vorbesc despre ordonanța, dar nu difera de referatul pe care l-ați vazut, cel care este public. Relaxat am fost intotdeauna. Cred ca mai degraba (marți, n.r.) o sa vina avocații și o sa mi-l trimita, o sa faca un «scan».… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

