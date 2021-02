Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat luni in Parlament, unde se dezbate moțiunea simpla de PSD impotriva sa, ca „autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani in sistemul de sanatate din Romania sunt PSD si mafia pesedista”. ”Mi se cere sa-mi asum raspunderea pentru ceva ce s-a intamplat intr-un spital condus aproape 30 de ani de colegul dumneavoastra – Adrian Streinu Cercel, intr-un oras condus in ultimii 12 ani de colegii dvs. Domnul Oprescu, doamna Firea”, a mai declarat Voiculescu. Voiculescu a mai declarat ca vorbesc despre asumarea raspunderii cei dintr-un partid care…