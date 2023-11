Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au solicitat, joi, ridicarea imunitații in cazul a trei foști membri ai Guvernului in dosarul privind achiziția vaccinurilor anti-COVID in perioada pandemiei. Chiar daca comunicatul DNA nu a dezvaluit numele celor vizați, surse judiciare au indicat ca…

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Oana Mihaila in dosarul legat de achiziția vaccinurilor anti-Covid. DNA a transmis ca prejudiciul adus prin achiziția de vaccinuri este de peste 1 miliard de euro. Procurorii susțin…

- DNA cere ridicarea imunitații pentru fostul premier Florin Cițu, dar și in cazul foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Oana Mihaila, in dosarul in care se investigheaza posibile fapte de corupție in legatura cu achiziția de vaccinuri impotriva COVID-19.

- Sute de pescari acuza faptul ca autoritațile au constatat abia acum ca beneficiarii nu au fost eligibili pentru fondurile acordate in pandemie. Fiscul a inceput sa le goleasca conturile și a pus poprire pe ambarcatiuni. Nici pescuitul nu mai merge din cauza razboiului.

- Procurorii au interceptat convorbirile telefonice pe care Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, le-a avut cu fiul ei, dupa arestarea acestuia. Adolescentul de 19 ani a ucis doi tineri la 2 Mai, lovindu-i cu mașina, in timp ce conducea drogat. Mama lui a fost și ea arestata preventiv intre timp, iar interceptarile,…

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…

- Potrivit unui studiu, aproape jumatate dintre telefoanele mobile testate in apogeul pandemiei au fost contaminate cu virusul SARS-CoV-2, intarind teoria potrivit careia dispozitivele au supraalimentat raspandirea Covid-19. S-a dovedit ca 45% dintre ele au purtat virusul in timpul pandemiei.

- Procurorii DNA percheziționeaza 21 de locații intre care DGASPC Argeș, Consiliul Județean Argeș și primaria Ștefanești intr-un amplu dosar privind felul in care s-au achiziționat imobile pentru persoane vulnerabile, transmit surse judiciare autorului acestui material.Potrivit acestora prejudiciul constatat…