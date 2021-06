Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu va candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Contracandidatul sau este Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu. „In USR PLUS sunt alegeri interne. Este un moment important in viața unui partid politic, mai ales intr-unul democratic cum este USR PLUS.…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- Dan Barna, copreședintele USR PLUS, descrie ca "interesanta" competiția dintre Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, pentru șefia organizației București a alianței. El le-a facut un scurt portret celor doi, declarandu-se "foarte optimist" ca va fi…

- Vlad Voiculescu este un personaj interesant. I-a intrat in cap ca este omul predestinat sa reformeze sistemul sanitar din Romania. Fost ministru, tot al Sanatatii, in timpul guvernului Dacian Ciolos, numit ministru al Sanatatii in guvernul Citu, demis, dupa parerea lui, din motive de comunicare, Vlad…

- Dupa un prim cutremur, dupa ce premierul si-a aratat nemultumirea fata de ministrul Sanatatii, cerandu-i demisia de onoare, cand parea ca se reinstaleaza linistea in guvern, Florin Citu l-a demis pe Vlad Voiculescu. Conform protocolului de guvernare, un ministru nu poate fi demis decat cu acordul partidului…

- Dupa scandalul izbucnit in urma evacuarii in miez de noapte a Spitalului Foișor, unul dintre fondatorii USR le solicita lui Dan Barna și lui Dacian Cioloș sa-l schimbe pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații.Mai mult, acesta i-a și gasit inlocuitor lui Voiculescu. Citește AICI scrisoarea…

- Fara indoiala, cel mai important membru al guvernului in perioada pandemiei ramane ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, dupa prestatia lui de comunicator in calitate de secretar de stat, a fost numit ministru. Astfel dintr-un necunoscut a devenit persoana cea mai cunoscut in primul an al pandemiei. Dupa…