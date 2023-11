Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a mai cucerit inca doua medalii la Campionatele Nationale in bazin scurt, care se desfașoara in aceste zile la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Popovici a castigat aurul in proba de stafeta combinata 4×50 m mixt, alaturi de Aissia Claudia Prisecariu, Alecsia Maria Tenciu si Dragos…

- Inotatorul David Popovici (CS Dinamo) s-a impus fara emotii in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Nationale in bazin scurt (25 metri) de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Sportivul legitimat la Dinamo a caștigat finala cu timpul de 46 sec 76/100, fiind urmat de Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanta), 47…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Zsuzsanna Jakabos (34 de ani) a confirmat prezența la Campionatele Europene in bazin scurt, competiție care va avea loc intre 5 și 10 decembrie la Otopeni. Zsuzsanna Jakabos este una dintre cele mai frumoase femei din Ungaria, cel puțin așa arata toate topurile din țara vecina și nenumaratele apariții…

- David Popovici este inscris in probele de 50, 100, 200 m liber și 100 m mixt la Campionatele Naționale in bazin scurt, care se vor desfașura intre 9 și 12 noiembrie la Otopeni. David Popovici va avea probe in fiecare zi la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni. El va inota in probele…

- Inotatorul David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, va lua startul in patru probe (50 m liber, 100 m liber, 200 m liber si 100 m mixt) la editia 2023 a Campionatelor Nationale de seniori, tineret si juniori in bazin scurt de la Otopeni (9-12 noiembrie), o ultima

- David Popovici (19 ani) a inceput noul sezon cu un concurs mic, in Elveția, alaturi de partenerii sai de antrenament, Dragoș Ghile și Cristian Lepadat, el reușind sa se impuna in toate cele patru probe in care a luat startul. Intrecerea la care a participat David Popovici s-a numit Memorialul „Michel…