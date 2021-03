Vlad Musta își continuă povestea de dragoste și mister cu piesa Baie în benzină Dupa lansarea piesei Control, Vlad Musta iși continua povestea de dragoste cu Baie in benzina, o melodie indrazneața, ale carei versuri și ritm duc cu gandul la un film de acțiune. “Baie in benzina este continuarea poveștii pe care am inceput-o odata cu lansarea piesei Control. M-am inspirat puțin și din experiența personala, insa cea mai dificila parte a fost ca mi-am dorit ca totul sa se transforme in scenariul unui film de acțiune. Am incercat sa intru in pielea unui criminal in serie care ajunge la un moment dat, ușor, ușor, sa se indragosteasca de victima sa. Trebuie sa recunosc ca nu a fost… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

