Vizita premierului Olandei, Mark Rutte, în România. Nimic despre Schengen: „Suntem parteneri de 18 ani în NATO” Premierul olandez Mark Rutte a ajuns, miercuri, la Centrul National de instruire intrunita „Getica” de la Cincu. Oficialul a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca. Deși toți romanii așteapta raspunsuri oficiale din partea Olandei, legate de intrarea țarii noastre in Spațiul Schengen, premierul Rutte s-a rezumat doar la a aminti de prietenia dintre cele doua state in Alianța Nord Atlantica, unde sunt partenere de 18 ani. „Romania, Olanda, Belgia și Franața au lucrat intr-o singura alianța. Suntem aliați de peste 18 ani. Impreuna stam umar la umar in razboiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de sere din Tarile de Jos (Olanda) au inceput sa reduca productia de legume si flori si aproape o zecime dintre ei se asteapta sa fie fortati sa-si declare insolventa in curand din cauza agravarii crizei energetice in Europa, arata un sondaj efectuat de organizatie reprezentativa din sector,…

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, reclama „referendumurile trucate" in urma carora patru regiuni ale Ucrainei au fost anexate ilegal de catre Rusia, el facand comparatia dintre referendumurile organizate in cele patru regiuni cu referendumul militar organizat in Romania in noiembrie…

- Țarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat miercuri Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista „consecinte din partea noastra”.

- Cehia, care asigura in prezent presedintia UE, s-a confruntat marti cu o rezistenta puternica din partea unor state ale Uniunii Europene cu privire la masurile de limitare a circulatiei rusilor in urma invaziei Ucrainei. Țarile care au fost in sfera de influența a Rusiei, cu excepția Ungariei, au o…

- Prețul de piața al energiei electrice trebuie sa scada din nou și trebuie decuplat de gaz pentru a-l aduce mai aproape de costurile reale de producție, a cerut cancelarul austriac Karl Nehammer care a anunțat ca susține un plafon la nivelul Uniunii Europene pentru prețurile la energie electrica, potrivit…

- Iernile dure au ajutat Rusia sa ii invinga pe Napoleon și Hitler, iar Putin mizeaza acum pe faptul ca prețurile uriașe la energie și posibilele probleme cu incalzirea pe timpul iernii va forța Europa sa convinga Ucraina sa accepte un armistițiu agreat de Moscova, scrie Reuters.

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, miercuri, ca Spania poate deveni un hub pentru exportul de gaze naturale catre tarile europene care incearca sa isi reduca dependenta de energia provenita din Rusia, astfel incat "Europa sa nu devina ostaticul energetic al lui Putin", relateaza CNN. "Spania…