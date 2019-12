CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. La invitația lui șefului statului turc, Recep Tayyip Erdogan, președintele Igor Dodon va intreprinde o vizita oficiala in Republica Turcia, impreuna cu premierul Ion Chicu și bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, in perioada 29-30 decembrie. Anunțul a fost facut in cadrul intrevederii președinteului cu bașcanul Autonomiei și cu deputații in Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții autonomiei, Fiodor Gagauz, Aleksandr Suhodolski și Ivanna Koksаl, cu care a discutat situatia din autonomia gagauza și cea din tara, precum și planurile pentru anul 2020.

”Am abordat…