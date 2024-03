Vizita care îi va deranja vizibil pe ruși. Prima delegație oficială militară NATO care a ajuns în Ucraina Bauer a condus prima vizita oficiala la Kiev a unei delegatii militare a NATO din februarie 2022, cand Rusia a trimis mii de trupe in Ucraina intr-o invazie pe mai multe fronturi.Trupele Kievului sunt in criza de munitie si forte si sunt pe picior de retragere in est, unde fortele rusesti avanseaza."Ucraina are nevoie de si mai mult sprijin. Si are nevoie de el acum. Timpul in Ucraina nu se masoara in zile, saptamani sau luni. Se masoara in vieti omenesti. In tarile aliate, o saptamana este o saptamana. In Ucraina, o saptamana este o mama, un tata, un copil, un prieten, un iubit pierdut pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

