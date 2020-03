Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala. Meteorologii spun ca bucureștenii vor avea parte de vreme deosebit de calda azi, insa joi este așteptata o racire, astfel ca temperaturile vor scadea la jumatate de la o zi la alta. Potrivit ANM, miercuri …

- Vremea s-a racit joi fața de zilele precedente. Cerul a fost temporar noros și pe arii extinse a plouat, iar izolat s-a semnalat lapovița și ninsoare. In zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 10.4 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat slab, la moderat. Temperaturile…

- Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost temporar noros. Izolat, in cursul zilei a plouat slab. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 0,1 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari izolate in prima parte a zilei de pana la 40 km/h in zona inalta…

- Vremea a fost marti, 21 ianuarie, apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil la munte și mai mult noros in rest. Izolat, a nins slab la sfarșitul intervalului. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari de pana la 50 km/h in zona montana inalta. Circulația rutiera…

- Vremea a fost rece, izolat geroasa in noaptea de duminica spre luni. Cerul a fost mai mult noros duminica, 5 ianuarie, variabil noaptea. Local a nins slab. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 4.3 l/mp la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in in zona montana…

- Vremea a fost inchisa. Cerul a fost noros si pe arii extinse, in partea a doua a zilei si noaptea, a nins. Cantitatea maxima de precipitatii (inregistrata timp de 24 ore) a fost de 4.5 l/mp la Targu. Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost…

- Vremea a fost in general frumoasa, usor mai rece noaptea. Cerul a prezentat innorari in prima parte a intervalului apoi, a devenit mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari izolate, dar si temporare in zona montana inalta unde a spulberat zapada Carosabilul sectoarelor de drumuri…

- Vremea a fost deosebit de calda miercuri, 18 decembrie. Cerul a fost variabil ziua, mai mult senin noaptea. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș -3 grade Celsius, Cavnic -2 grade Celsius, -1 grad la Borșa, Vișeu…