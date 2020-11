Vivre dă startul reducerilor de Black Friday pe 11 noiembrie și estimează vânzări de peste 10 milioane de euro București, 5 noiembrie 2020 - Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din Romania și Europa de Est, anunța oficial data de lansare a campaniei de Black Friday. Evenimentul mult așteptat incepe miercuri, 11 noiembrie. Clienții Vivre vor avea parte de zeci de mii de produse reduse cu pana la 90%. Avand in vedere creșterea exponențiala a intregii industrii de e-commerce din acest an, compania estimeaza ca va livra un Black Friday record, cu vanzari de peste 10 milioane de euro, respectiv o creștere de 80% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru a maximiza capacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

