Vivienne Westwood a murit! Cele mai faimoase creații purtate de vedete pe red carpet Celebra creatoare de moda britanica Vivienne Westwood a murit ieri la varsta de 81 de ani. Rolul ei in definirea esteticii erei punk a fost unul esențial. Creațiile sale au fost de-a lungul anilor extrem de apreciate și purtate de unele dintre cele mai mari staruri. Westwood a devenit o figura cheie in scena modei punk in anii 1970. A fost numita Designerul Britanic al Anului in 1990, 1991 și 2006. „Vivienne Westwood a murit astazi, liniștita și inconjurata de familia ei, in locuința sa din Clapham, in sudul Londrei.…