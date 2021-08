Stiri pe aceeasi tema

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

- Doi tineri in varsta de 18 de ani au fost reținuți de oamenii legii fiind suspectați de savarșirea unui jaf. Poliția a fost sesizata de angajata unui magazin amplasat pe strada Miorița din cartierul Telecentru al Capitalei.

- Un mal de pamant s-a prabușit, luni, peste muncitori, in zona Bibliotecii Naționale, in Capitala. Doi dintre ei au fost scoși, insa al treilea este in continuare prins sub pamant. Șeful echipei spune ca ar mai putea fi și alte victime. Potrivit ISU București - Ilfov, se intervine pentru extragerea…

- Un consumator de droguri aflat in cautare a fost reținut de o echipa de carabinieri. S-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al Capitalei.Potrivit oamenilor legii, barbatul manifesta un comportament suspect.

- Zilele trecute fotoreporterii EVZ l-au intalnit pe George la terasa unui cunoscut restaurant din zona de Nord a Capitalei. Acolo s-a intalnit cu iubita lui, Viviana Sposub și sora acesteia Bianca. Dupa ce au baut impreuna un pahar de vin și au mancat ceva, fetele au plecat in treaba lor, iar George…

- Rozatoarele au fost fotografiate de un client al magazinului, iar imaginile au fost postate pe rețelele sociale. Cei mai mulți utilizatori au fost indignați, iar unii au facut glume amare. "Au greșit raftul, azi era dezlegare la pește!", a scris un internaut.In acest an, deratizarea nu s-a facut la…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza din nou un cuplu și pare ca sunt mai fericiți ca niciodata, mai ales atunci cand petrec timpul impreuna. Cei doi au fost surprinși recent intr-un local de fițe din Capitala in timp ce se relaxau in cpmania unor prieteni.

- Business moldovenesc. Noaptea furau flori din parcuri, iar ziua le vindeau. Vorbim despre indivizii, care au fost surprinsi recent de camerele de supraveghere din Gradina Publica Stefan cel Mare si Sfant din Capitala. Afacerea insa a durat doar cate va zile.