Vitezisti la tot pasul. Zeci de soferi au ramas duminica in Timis fara carnet

Stiri pe aceeasi tema

- Sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, peste 50 de polițiști de la rutiera și ordine publica au acționat, duminica, pe principalele artere din județul Timiș, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Polițiștii au organizat 15 filtre rutiere,…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. La data de 16 august, in intervalul orar 00:20-02:40, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au depistat in municipiul Lugoj, doi barbați de 20 și 25 de ani,…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au depistat in localitațile Comloșu Mare și Lunga, din județul Timiș, doi conducatori auto banuiți de savarșirea unor infracțiuni rutiere. Duminica, in jurul orei 16:20, polițiștii Orașului Sannicolau Mare, au oprit pentru control in localitatea Comloșu Mare din județul…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. La data de 4 august, in jurul orei 08:15, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au oprit pentru control pe strada Renașterii din municipiu, un autoturism…

- In acest weekend, polițiștii rutieri au acționat in tot județul Timiș pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și mai ales pentru depistarea conducatorilor auto care circula sub infulența alcoolului și substanțelor psihoactive. Polițiștii au legitimat pste 800 de…

- Politistii IPJ Constanta au efectuat o razie pentru reducerea riscului rutier in transportul rutier public de persoane si de marfa. Potrivit IPJConstanta, in perioada 13 19 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai formatiunilor rutiere din judetul Constanta au desfasurat actiuni pentru…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 14 iunie, in jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat pe strada Vanatorilor, din localitatea Ghiroda, județul Timiș,…