Liderul USR, Catalin Drula a transmis, miercuri, 13 aprilie, printr o postare pe pagina sa de Facebook, ca la initiativa USR, viteza de circulatie pe drumurile expres va fi de 120 km h fata de 100 km h, in prezent. Astazi va fi adoptat proiectul de lege in Camera Deputatilor.Catalin Drula este de parere ca adoptarea legii a venit fix la timp pentru ca, saptamana viitoare, vor fi dati in circulatie primii kilometri de drum expres din Romania, un lot de 18km din DEx12 Craiova Pitesti, ce reprezint ...