Visul nepalez: România și Germania Guvernul Nepalului este pregatit sa incheie acorduri bilaterale privind forța de munca cu doua țari europene, Romania si Germania, in vederea facilitarii migrației forței de munca și a oportunitaților de angajare a lucratorilor nepalezi in strainatate, scrie Myrepublica. Peste 10.000 de nepalezi au avut permise de sedere in scop de munca in Romania la finalul anului 2022, arata datele obtinute de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este la coada clasamentului european in ceea ce privește numarul tinerilor care lucreaza in timpul studiilor sau care cauta un loc de munca. Doar 2% dintre tinerii romani sunt angajați și doar 1% cauta de lucru. In 2022, 72% dintre tinerii europeni (cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani)…

- Miercuri, 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 45 de ani, cu privire la faptul ca, fiul ei COVACI ANDREI, in varsta de 28 ani, a plecat de la domiciliu din Baia Mare, in cursul lunii iunie 2023 precizand ca pleaca in Germania la munca.…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- S-a aflat care este gigantul din Germania care investește intr-un municipiu din Romania. A inceput construcția unei noi fabrici de componente electronice. Unitatea este ridicata intr-un oraș mare din țara noastra, astfel ca se anunța multe locuri de munca. Nemții construiesc o fabrica mare in Romania.…

- Un job bine platit in condiții decente de munca este visul oricarui roman. Cu greu, insa, poate fi implinit visul in țara. In strainatate ofertele munca sunt multe și diversificate. Și nu trebuie sa fii medic, IT-ist sau inginer. Norvegia, de pilda, ofera 100 de lei/ora pentru un post de sudor. Pe Portalul…

- Peste 100 de ciclisti din 9 tari vor participa la Turul Tinutului Secuiesc, competitie care se va desfasura in perioada 9-12 august, au anuntat, joi, organizatorii evenimentului sportiv. Lukacs Laszlo, organizatorul principal al competitiei, a precizat, intr-o conferinta de presa, ca in acest an s-au…

- Studenții Romaniei s-au aflat, in anul 2021, la coada ierarhiei care cuprindea numarul persoanelor aflate in procesul educațional universitar și care lucreaza, in același timp. Conform statisticii realizate de Eurostat, procentul studenților din Romania care lucreaza nu depașea 5%. Totuși, trebuie luat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 304 locuri de munca vacante. Locurile de munca sunt, dupa cum urmeaza: Norvegia – 158 locuri de munca pentru: constructor nave, mecanic industrial, mecanic motoare, sudor, tractorist, mecanic camioane, muncitor…