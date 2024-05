Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea de zilele trecute este parte a unei colaborari de 20 de ani dintre Penitenciar si AJOFM Harghita, pentru insertia pe piata muncii a tinerilor detinuti. Astfel ca 10 dintre aceștia, aflați in ultimele luni de dinainte de liberarea condiționata, au fost informati despre instituțiile pe care le…

- Miercuri, 10 aprilie, polițiștii au intervenit pe D.N. 18, in localitatea Tauții de Sus pentru soluționarea unui accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 34 de ani din Tauții Magherauș, care conducea un autoturism dinspre orașul Baia Sprie inspre municipiul…

- Șapte familii cu mulți copii, care locuiesc intr-o comunitate vulnerabila din Baia Sprie au primit pachete cu alimente, imbracaminte și incalțaminte oferite de Clubul Rotary Baia Mare 2005. Sunt familii nevoiașe in care ASSOC Baia Mare a desfașurat o campanie umanitara in iarna acestui an. Numarul copiilor…

- Casa de Cultura “Victoria Darvai” din Dragomiresti gazduieste editia a treia a Festivalului National de Folclor “Care om horeste mandru”. Concursul de interpretare vocala se va desfasura in perioada 15 martie – 12 mai. In 15 martie incep inscrierile online, care tin pana in 15 aprilie. In perioada 17-19…

- Acțiunea, care incepe in 18 martie și dureaza 4 luni, se afla la al 15-lea ediție in județul Covasna, insa nu toți locuitorii fac acest lucru și arunca deșeurile in natura. Directorul operatorului județean de salubritate TEGA S.A., Mathe Laszlo, a precizat pentru Radio Tg.Mureș ca la acțiunea de colectare…

- Acțiunea "Impadurim Impreuna" va avea loc in 6 aprilie, la Raciu. Proiectul este deja la a patra ediție și este organizat de Mureș Runners, impreuna cu Primaria Comunei Raciu și Romsilva – Ocolul Silvic Luduș. Organizatorii vor oferi participanților echipamentele necesare, respectiv sape, manuși și…

- La aniversarea a 34 de ani de activitatea, Liga Studenților din Targu Mureș sarbatorește, in preioada 25 februarie – 3 martie, Zilele Ligii Studenților din Targu Mureș. Uniți de motto-ul „Impreuna facem diferența", sudenții ii așteapta pe doritori pe parcursul intregii saptamani sa participe la activitați…