Viscolul a întrerupt comunicațiile la Babele. Nu se poate suna la 112 Viscolul a intrerupt comunicațiile la Babele, ceea ce face imposibila chiar și apelarea serviciului 112. Echipele Salvamont pot comunica prin stațiile radio proprii, dar nu și prin telefonul mobil. „Da, este o defecțiune. Noi avem mijloace de comunicare, adica eu pot sa comunic cu baza 112, cu dispeceratul Salvamont. Pe cursul drumului mai bat și antenele de la cota 2000 din Sinaia. In zona Peștera nu este semnal, pentru ca antenele din Babele nu funcționeaza. Nu știm cat va dura situația pana nu se remediaza defecțiunea la sistemul electric”, a declarat Ștefan Deaconescu, șeful Salvamont Dambovița,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

