Vis de vară până-n iarnă „Lucruri fantastice ii așteapta pe romani“, spunea acum vreun an o inalta oficialitate de pe plaiurile mioritice. Sa ne imaginam acum, in plina vara, un grup de oameni – adolescenți, maturi, copii aflați pe un camp de flori… Ar danțui, ar rade, ar alerga… Ce mai, lumea ar fi a lor. Intr-adevar, aceasta bucurie este fantastica. Sa ne imaginam romanii noștri in concediu pe la mare, pe la munte sau in strainatate. Da, totul e mai scump ca anul trecut. Acum poate hotelul de 4 stele a fost inlocuit cu unul de 3 sau chiar 2… Dar nu conteaza nici asta… Marea, muntele, peisajul, starea de spirit conteaza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

