Virtuţile şi mântuirea Cunoastem din invatatura Sfintei Evanghelii ca sufletul este darul cel mai de pret pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. „Pentru ca ce-i va folosi omului, daca va castiga lumea intreaga, iar sufletul sau il va pierde? Sau ce va da omul in schimb pentru sufletul sau ?” (Matei 16, 26) intreaba Mantuitorul The post Virtutile si mantuirea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- „Cine va vrea sa-si scape sufletul il va pierde, iar cine isi va pierde sufletul pentru Mine il va afla” (Matei 16, 25); „ce va da omul in schimb pentru sufletul sau ?” (Matei 16, 26) Datorita faptului ca omul este o faptura alcatuita din trup si suflet, el este ancorat in lumea materiala, dar The…

- Mantuitorul Iisus Hristos spune in Sfanta Evanghelie ca exista o singura cale de mantuire: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata” (Ioan 14, 6) „De Ma iubiti, paziti poruncile Mele.” (Ioan 14, 15) „Invatati de la Mine ca sunt bland si smerit cu inima si veti afla odihna sufletelor voastre” (Matei 11, 29)…

