Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Sandu, un cunoscut antrenor de kettlebell, iși antreneaza elevii sa devina mai rezistenți fizic, sa iși intareasca imunitatea și sistemul cardiovascular, dar și sa sara și sa se tarasca pentru a evita accidentele casnice și pentru a-i putea ajuta mai bine pe cei dragi.

- In 2020 costul mediu pe ora al fortei de munca in UE a fost de 28,9 euro. In fruntea clasamentului se afla Luxemburg (47,7 euro), Danemarca (45,7 euro) si Belgia (40,5 euro), in timp ce angajatii cel mai prost platiti sunt in Bulgaria (6,6 euro), Romania (8,2) si Ungaria (9,8). La aproximativ 29 de…

- „Energia solara va depași producția de energie din carbune in prima parte din 2025, estimeaza Agenția Internaționala pentru Energie, iar China va ramane actorul principal in producția de panouri și echipamente. In acest context, Europa are nevoie sa iși dezvolte tot mai mult propriile capacitați”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul de inmanare a celor doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US Exim Bank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, care a avut loc in marja celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul evenimentului „Promoting Climate Change Education” organizat in marja Conferintei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27) care are loc in Egipt, la Sharm El-Sheikh, ca educatia este una dintre solutiile durabile la criza climatica.…

- Romania sprijina pe deplin rolul de lider asumat de Uniunea Europeana in ceea ce priveste limitarea schimbarilor climatice si angajamentul comun al statelor membre de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de sera, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis la Summitul implementarii climatice din…

- Romania sprijina pe deplin rolul de lider asumat de Uniunea Europeana in ceea ce priveste limitarea schimbarilor climatice si angajamentul comun al statelor membre de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de sera, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis la Summitul implementarii climatice din…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni si marti, la Summitul implementarii climatice, care va avea loc in contextul celei de a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27), la Sharm El-Sheikh, Egipt. Fii la curent cu cele mai noi…