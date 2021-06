Stiri pe aceeasi tema

- Romania este membru oficial al Forumului International pentru Energie, confirmarea fiind primita luni, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook, arata Agerpres. "Romania este membru oficial al Forumului International pentru Energie (IEF)! In luna aprilie am avut…

- Stadiul Planului Național Integrat de Energie si Schimbari Climatice foto: FIS World Cup Alpine Skiing / Facebook Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat la o dezbatere dedicata impactului Pactului Ecologic European, ca Romania îsi va îndeplini tintele…

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres. Ministrul de resort…

- Romania poate produce suficient hidrogen, astfel incat sa primeasca finantare europeana de 600 de milioane de euro prin PNRR pentru a dezvolta retelele de gaze, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a aratat ca oficialii europeni au cerut…

- “Era nevoie de o ordonanta de urgenta pentru planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, este un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeana, pentru cumpararea certificatelor verzi, daca acestea nu erau cumparate, bineinteles ca ar fi fost probleme acolo. Deci am gasit si un mecanism…

- 7 activiști Greenpeace au format o blocada in fața Ministerului Energiei, afișand bannere cu mesajele „Oamenii au viitor, carbunele nu” și „Energie regenerabila, nu carbune”. Mesajele sunt adresate Ministrului Energiei, Virgil Popescu, și decidenților din instituție, care refuza sa accelereze tranziția…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor desfașoara in aceasta perioada controale la furnizorii de energie. Alerta maxima in Capitala: IMPUȘCATURI in centrul orașului – Brigada ANTITERO intervine Potrivit ministrului…