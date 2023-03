Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit luni cu presedintele Emiratelor Arabe Unite, Alteta Sa Seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de sambata pana marti, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitatia presedintelui Emiratelor, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, informeaza Agerpres."Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala…

- Compania Masdar din Emiratele Arabe Unite si Hidroelectrica vor colabora pentru productia de energie regenerabila, fiind deja demarate discutiile la nivel tehnic, iar cei de la Taqa sunt interesati de dezvoltarea proiectelor de infrastructura de transport al energiei, a scris vineri, pe pagina sa Facebook,…