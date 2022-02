Stiri pe aceeasi tema

- A conflict in Ukraine will not lead to any trouble in supplying Romania with gas, which can ensure its entire internal consumption in Spring, the Minister of Energy, Virgil Popescu, said during the ZF Power Summit specialized conference, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un conflict in Ucraina nu va duce la probleme in aprovizionarea cu gaze a Romaniei, care isi poate asigura intregul consum din surse interne odata cu venirea primaverii, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil.

- Șanse infime ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata: Ce spun specialiștii Șanse infime ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata: Ce spun specialiștii Șansele ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata sunt infime, considera analiștii. Potrivit acestora, redeschiderea…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica S.A. intentioneaza sa preia companiileTCV Impex, ACV Solar Technology, TIS Energy, Delta & Zeta Energy si Gama & Delta Energy”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise…