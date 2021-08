Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a propus convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se ia in calcul plafonarea pretului energiei electrice. Popescu sustine ca social-democrata propune o masura prin care PSD a cauzat mari probleme in domeniul energiei electrice.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, vineri seara, ca nu vor exista probleme cu aprovizionarea cu produse petroliere, dupa incidentul de la Rafinaria Petromidia, cea mai mare din Romania.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, vineri seara, ca nu vor exista probleme cu aprovizionarea cu produse petroliere, dupa incidentul de la Rafinaria Petromidia, cea mai mare din Romania.

- Ministrul Energiei a dar asigurari ca deocamdata „nu cred ca vom avea probleme cu stocurile de carburanți”. Virgil Popescu a declarat, vineri, ca nu crede ca vor fi probleme „deocamdata” cu stocurile de carburanti, dupa explozia de la Petromidia, intrucat depozitele nu au fost afectate de incendiu.…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat, vineri, ca nu vor fi probleme deocamdata cu stocurile de carburanti, dupa explozia de la Petromidia , pentru ca depozitele nu au fost afectate de incendiu, insa acest lucru depinde de perioada in care rafinaria va fi inchisa, potrivit Agerpres. „Din datele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, dupa explozia de la Petromidia ca deocamdata nu sunt probleme cu stocurile de carburanti, dar acest lucru depinde de perioada in care va fi inchisa rafinaria.

- Nu cred ca vor fi probleme deocamdata cu stocurile de carburanti, dupa explozia de la Petromidia, intrucat depozitele nu au fost afectate de incendiu, insa acest lucru depinde de perioada in care rafinaria va fi inchisa, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Din…

- Peste 95% dintre romani doresc extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului, ceea ce inseamna ca oamenii sustin politica actualului Guvern de a aloca fonduri catre aceste investitii, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu.