Virgil Popescu: Legea offshore va fi modificată până la finalul actualei sesiuni parlamentare Legea offshore va fi modificata pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica in vara, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, rugandu-i pe investitorii care asteapta aceasta lege pentru a debloca investitiile sa mai aiba „putintica” rabdare. „Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare va fi aprobata. Imi doresc un consens mai larg decat consensul din coalitie si sunt convins ca vom avea colegi in parlament in afara coalitiei care vor vota alaturi de noi modificarea legii. Mai aveti putintica rabdare”, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la evenimentul…

- Popescu a subliniat ca Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect.”Principala preocupare, in acest moment, este achizitionarea participatiei Exxon de 50% din Neptun Deep”, a declarat ministrul. Popescu a adaugat ca ministerul pe care il conduce lucreaza la modificarea Legii offshore, care va…

- Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Prezent la evenimentul Black Sea…

- Romgaz va depune în urmatoarele doua luni o oferta pentru preluarea participației pe care Exxon o deține în proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, a declarat joi Virgil Popescu, ministrul economiei. Ministrul considera ca Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect."Principala…

- "Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra mai mult decat putem consuma noi. Dar avem ragaz, pana in 2025 probabil, cand ar putea sa iasa prima molecula din Neptun Deep... si aici as face o paranteza: primul gaz romanesc, prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi anul acesta. Va fi scoasa de…