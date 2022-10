Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii, ca, la sfarsitul acestui an, va fi lansat un program pentru montarea de panouri fotovoltaice destinat unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice. „As vrea sa profit de faptul ca sunt domnii…

- ”Aici este o chestiune pe care as vrea sa o clarificam, sunt localitati precum Vatra Dornei, Brad, daca nu ma insel, care au in continuare asigurata termia pe baza de pacura. S-au facut eforturi sa ajungem cu reteaua de gaze in proximitatea localitatilor. Din Fondul de Modernizare, putem face in asa…

- Aproape 900 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare se vor investi in judetele Gorj si Dolj, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”La momentul aniversar de astazi am transmis un mesaj clar pentru cei de la CEO: nu inchidem nimic, ci, din contra, investim in modernizare si pregatim complexul pentru viitor. Da, in Oltenia se produce majoritatea energiei electrice de care Romania are nevoie”, spune ministrul Energiei. El precizeaza…

- „Romania nu s-a opus plafonarii pretului gazului rusesc. Romania a propus o plafonare mai larga, inclusiv a pretului gazului rusesc, pe piata europeana, deoarece, pentru a putea decupla foarte bine pretul gazului de pretul energiei electrice, e clar ca trebuie sa avem un plafon, un pret mult mai mic…

- AFM anunta ca bugetul alocat sesiunii de finantare este de 500.000.000 lei. Din 16 august primariile interesate pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica, iar din 19 august solicitantii vor depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta. ”️Finantarea se acorda in…

- ”Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale”, a transmis, vineri seara, ministrul energiei. Acesta a precizat ca au fost transmise catre BEI, in vederea finantarii, mai multe proiecte ale Transgaz. Este vorba despre conducta de transport gaze naturale Marea Neagra-Podisor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca a fost semnata autorizatia de construire a unei noi conducte pe teritoriul Romaniei, care va fi finantata inclusiv prin Fondul de Modernizare.