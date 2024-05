Constanta. CFR Calatori a batut palma cu Banca Comerciala Romana! Iata care este obiectul contractului (DOCUMENT)

Banca Comerciala Romana SA are sediul in Bucuresti, a fost fondata in luna decembrie a anului 1992, si este controlata de Erste Group Bank AG, din Austria, cu 99.8899 , restul… [citeste mai departe]