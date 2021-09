Virgil Popescu: Efortul bugetar din acest an pentru compensarea facturilor la energie va fi acoperit din dividendul suplimentar al Hidroelectrica

Stiri pe aceeasi tema

- Efortul bugetar pentru compensarea facturilor la energie va fi acoperit anul acesta din dividendul suplimentar al Hidroelectrica, care este de 800 milioane lei, iar la gaze exista si sursa de finantare din impozitul pe venitul suplimentar din dereglementarea pretului, a declarat, miercuri seara,…

- Facturile romanilor la energie electrica și gaze naturale vor fi compensate, a anunțat miercuri, 15 septembrie, ministrul energiei, Virgil Popescu, citat de Digi24 . El a prezentat un proiect de ordonanța care are prevede facturi mai mici cu 18 bani pe kWh la electricitate pentru aproximativ 13.000.000…

- Vești crunte pentru milioane de romani! S-a aflat de ce s-au scumpit gazele in țara noastra. Ce nu spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, cand da vina pe ruși. Oamenii trebuie sa știe asta. Anunț-șoc pentru toți romanii Scumpirea gazelor in Romania ar fi cauzata, de fapt, de o „furtuna perfecta”.…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante.Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Polonia depinde in proportie de 70% de carbune, iar Romania, circa 20%. Cu toate acestea energia din Romania este insa mai scumpa decat cea din Polonia, scrie ZF. Pretul mediu spot al energiei in Polonia, tara dependenta in proportie de 70% de energie produsa pe carbuni, este de 84,7 euro pe MWh, in…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei, a declarat, duminica, Ministrul Energiei, Virgil Popescu. Minisrtrul Energiei consider ca aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere…