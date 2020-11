Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.Anterior, el afirmase intr-o emisiune online…

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul unei emisiuni online.

- Gazul ajunge din nou la Deta și alte patru localitați din zona. Prefectul de Timiș Liliana Oneț a discutat la telefon cu Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru a rezolva, cel puțin pentru aceasta iarna, problema gazului din zona.

- Un numar de 7.500 de cereri au fost depuse in primele doua ore de la debutul programului de microgranturi, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Acesta a mentionat ca, la momentul actual, trebuie rezolvate o serie de probleme privind PFA-urile si ONG-urile…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul roman al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat un proiect de acord interguvernamental pentru cooperare in vederea...

- Turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote si va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut, considera ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu va spun ca in aceasta vara cred ca turismul intern a fost la cele mai ridicate…

- Turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote si va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut, considera ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu va spun ca in aceasta vara cred ca turismul intern a fost la cele…

- La Petresti, in prezenta premierului Ludovic Orban, ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Virgil Popescu, ministrului Apararii Nationale – gen(r) Nicolae Ciuca si a ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor-Lucian Bode, a insarcinatului cu afaceri al Ambasadei…